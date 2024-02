Castle Private Equity (CPE) ist im vergangenen Geschäftsjahr in die Gewinnzone zurückgekehrt. Der Reingewinn belief sich auf nach Angaben der an der SIX kotierten Beteiligungsgesellschaft vom Freitagabend auf 4,0 Millionen USD (VJ -17,4 Mio USD).

23.02.2024 21:24