Laut dem am Freitagabend publizierten Halbjahresbericht ging der innere Wert der Aktie (Net Asset Value, NAV) um 5,5 Prozent auf 7,01 US-Dollar zurück. Das negative Anlageergebnis führt die Gesellschaft hauptsächlich auf Bewertungsrückgänge im gesamten Portfolio zurück. Diese seien insbesondere in der Korrektur an den öffentlichen Märkten begründet, die zu niedrigeren Marktvergleichswerten geführt habe.