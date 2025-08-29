Bei der Vorlage der Quartalszahlen Anfang August hatte Caterpillar noch eine Spanne von 1,3 bis 1,5 Milliarden Dollar genannt. Seitdem habe es zusätzliche Zölle und einige Klarstellungen gegeben, erklärte das Unternehmen. Allein im laufenden Quartal erwartet Caterpillar nun Zollkosten von 500 bis 600 Millionen Dollar. Vorher war das Management noch von 400 bis 500 Millionen Dollar ausgegangen.