Die Fluggesellschaft Cathay Pacific muss Insidern zufolge an fast jedem dritten ihrer Airbus-A350-Jets Treibstoffschläuche erneuern. Die Airline habe ihre 48 Maschinen der Reihe überprüft, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch und berief sich dabei auf eine mit der Sache vertraute Person. An 15 Maschinen habe sich Reparaturbedarf ergeben. Cathay selbst bestätigte am Mittwoch, dass es sich bei den fraglichen Teilen um Treibstoffleitungen handelt. Sechs Flugzeuge seien schon repariert.