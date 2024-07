Im abgelaufenen Quartal sanken die Erlöse um 13,2 Prozent auf umgerechnet elf Milliarden Euro, wie aus Reuters-Berechnungen auf Grundlage einer Pflichtmitteilung an die Börse vom Freitag hervorgeht. Der Nettogewinn verbesserte sich zugleich um 13,4 Prozent auf knapp 1,6 Milliarden Euro. Auf dem chinesischen Elektroautomarkt tobt derzeit ein Preiskampf, das Wachstum hat deutlich an Fahrt verloren. CATL hat in China einen Marktanteil bei Batterien für Elektroautos von fast 50 Prozent.