Der Geschäftserfolg als Mass für die operative Leistung sank im Geschäftsjahr 2025 allerdings um gut ein Drittel auf 55,7 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Aufgrund von deutlich geringerer Rückstellungen stieg der Reingewinn jedoch um 5 Prozent auf 37,9 Millionen Franken an.