Der Geschäftserfolg als Mass für die operative Leistung sank im Geschäftsjahr 2025 allerdings um gut ein Drittel auf 55,7 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Aufgrund von deutlich geringerer Rückstellungen stieg der Reingewinn jedoch um 5 Prozent auf 37,9 Millionen Franken an.
Im Vorjahr hatte die Bank nach eigenen Angaben noch ein Rekordergebnis erzielt. Negativ hätten sich vor allem die gesunkenen Zinsen und die Währungsentwicklung ausgewirkt.
Insgesamt sank der Geschäftsertrag um 13,6 Prozent auf 173,5 Millionen Franken. Gleichzeitig stiegen die Kosten um knapp ein Fünftel auf 113,5 Millionen Franken, wobei hier der Zuwachs zur Hälfte auf Neueinstellungen zurückzuführen sei.
Eine positive Entwicklung zeigte sich bei den verwalteten Vermögen. Der Bank flossen netto Neugelder im Umfang von 2 Milliarden Franken zu. Vor allem dadurch konnten die verwalteten Vermögen um 13 Prozent auf 18,4 Millionen Franken gesteigert werden.
cg/uh
(AWP)