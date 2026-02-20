Aussenkanzler als «Kompliment»

Die Aussenpolitik nahm in der Rede des Kanzlers eine Nebenrolle ein. Er knüpfte an seinen Appell für mehr europäische Eigenständigkeit in einer neuen Weltordnung der Grossmachtpolitik bei der Münchner Sicherheitskonferenz an. «In dieser neuen Ära zählt Stärke», sagte er - sowohl militärisch als auch wirtschaftlich. Dass er häufig als «Aussenkanzler» wahrgenommen werde, sehe er inzwischen als «Kompliment». Mit dem Begriff war bisher die Kritik verbunden, dass Merz sich zu wenig um die Innenpolitik kümmere. Er selbst argumentiert, dass sich Aussen- und Innenpolitik nicht voneinander trennen lassen.