Im Geschäftsjahr 2023/24 (per Ende September) werde beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) ein Anstieg auf 290 bis 310 Millionen Euro erwartet, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Montag in Düsseldorf mit. Dabei soll vor allem die Region West- und Südeuropa (Belgien, Italien, Luxemburg, die Niederlande und Spanien) beitragen.