Cellnex ist seit 2017 in der Schweiz präsent, als Sunrise tausende Antennenmasten an das Unternehmen verkaufte. Zwei Jahre später tat Salt dasselbe. Beide Mobilfunkanbieter erhielten dadurch hunderte von Millionen Franken in die Kasse, mussten aber in der Folge Miete für die Handyantennenstandorte zahlen.