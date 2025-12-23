Die Bank habe keinen Grund, von ihrer Ausschüttungspolitik abzuweichen, sagte Laubenthal in dem am Dienstagabend veröffentlichten Interview mit dem Portal Cash.ch. In den vergangenen zwölf Jahren seit dem Börsengang habe Cembra insgesamt 1,2 Milliarden Franken an die Aktionäre zurückgeführt, inklusive einer Sonderdividende. Die Dividende sei dabei von 2,85 Franken pro Aktie im Jahr 2014 auf 4,25 Franken für das Geschäftsjahr 2024 gestiegen.