Kreditkarten-Migration

Die Zahl der herausgegebenen Kreditkarten lag per Ende 2023 bei 1,03 Millionen Stück, was einem Rückgang von 2 Prozent im Jahresverlauf entsprach. Cembra gab ein eigenes Kreditkartenangebot unter dem Namen «Certo» heraus, nachdem die Migros die Zusammenarbeit bei der Cumulus-Kreditkarte per Mitte 2022 aufgekündigt hatte. Die Nettoforderungen im Kreditkartengeschäft gingen um 2 Prozent auf 1,0 Milliarden Franken zurück.