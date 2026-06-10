Bei der ZKB zeig man sich sehr positiv überrascht von der Neuigkeit: «Wir hatten mit einem derart umfangreichen und frühzeitigen Vertragsabschluss nicht gerechnet», so die Experten der Kantonalbank. Vielmehr habe man damit gerechnet, dass der Markteintritt in den USA «deutlich herausfordernder verlaufen» würde. Die Aktie sei zwar «kein Schnäppchen» mehr, bleibe aber getrieben durch das dynamische Wachstum und die hohe Profitabilität von Centiel im Wert «gerechtfertigt».