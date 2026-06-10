Die Centiel-Titel setzen zum Steigflug an und stehen um 9.45 Uhr mit 22,6 Prozent im Plus auf 5,96 Franken. Damit markieren die Aktien ein klares neues Allzeithoch und haben sich im Wert seit der Erstnotierung Mitte April bereits fast verdoppelt. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI notiert leicht im Plus.
Mit dem mehrjährigen Distributionsvertrag mit Neo Critical Power LLC aus Wyoming schafft laut Centiel die Basis für Geschäftsvolumina im niedrigen dreistelligen Millionenbereich, hänge aber von Projekten und Nachfrage ab. Für das laufende Jahr erwartet Centiel nun erste Umsätze im niedrigen zweistelligen Franken-Millionenbereich.
Bei der ZKB zeig man sich sehr positiv überrascht von der Neuigkeit: «Wir hatten mit einem derart umfangreichen und frühzeitigen Vertragsabschluss nicht gerechnet», so die Experten der Kantonalbank. Vielmehr habe man damit gerechnet, dass der Markteintritt in den USA «deutlich herausfordernder verlaufen» würde. Die Aktie sei zwar «kein Schnäppchen» mehr, bleibe aber getrieben durch das dynamische Wachstum und die hohe Profitabilität von Centiel im Wert «gerechtfertigt».
Die Centiel-Titel haben erst Mitte April den Handel an der Schweizer Börse SIX offiziell aufgenommen. Dafür nutzte der Anbieter von unterbrechungsfreier Stromversorgung die Firmenhülle HT5 und wagte damit den Sprung aufs Parkett. Der Eröffnungskurs lag bei 3,20 Franken.
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(AWP)