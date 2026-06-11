Gegen 10.10 Uhr steht die Aktie 15,7 Prozent höher bei 7,50 Franken, während der Gesamtmarkt (SPI) 0,2 Prozent im Plus steht. Bereits am Vortag hatten die Titel um ein Drittel höher geschlossen.
Auslöser der Kursrally ist ein mehrjähriger Distributionsvertrag mit Neo Critical Power LLC aus Wyoming. Die Partnerschaft soll Centiel den Zugang zum stark wachsenden US-Markt für Hyperscale- und Colocation-Rechenzentren ermöglichen. Das Unternehmen sieht dadurch Potenzial für Geschäftsvolumina im niedrigen dreistelligen Millionenbereich über mehrere Jahre.
Bei UBS wird der Vertrag als wichtiger Wachstumstreiber gewertet. Die Bank erhöhte das Kursziel auf 6,32 von 5,50 Franken und bestätigte die Einstufung «Neutral». Der zuständige Analyst rechnet über die nächsten drei Jahre mit zusätzlichen Umsätzen von 105 bis 115 Millionen Franken und hat seine Gewinnschätzungen deutlich angehoben.
Noch optimistischer zeigt sich ODDO BHF. Die Bank hob das Kursziel auf 8,15 von 5,30 Franken an und stufte die Aktie auf «Outperform» von «Neutral» hoch. Der Markteintritt in den USA werde nun eher als Chance denn als Risiko gesehen, denn dank der Partnerschaft könne Centiel den wichtigsten Datacenter-Markt der Welt schneller und mit begrenztem Investitionsbedarf erschliessen, so der zuständige Analyst. Er erhöht seine Umsatz- und Gewinnprognosen deutlich und erwartet für die Jahre 2026 bis 2028 ein durchschnittliches Umsatzwachstum von über 36 Prozent.
Die Centiel-Titel haben erst Mitte April den Handel an der Schweizer Börse SIX offiziell aufgenommen. Der Eröffnungskurs lag seinerzeit bei 3,20 Franken.
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(AWP)