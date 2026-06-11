Noch optimistischer zeigt sich ODDO BHF. Die Bank hob das Kursziel auf 8,15 von 5,30 Franken an und stufte die Aktie auf «Outperform» von «Neutral» hoch. Der Markteintritt in den USA werde nun eher als Chance denn als Risiko gesehen, denn dank der Partnerschaft könne Centiel den wichtigsten Datacenter-Markt der Welt schneller und mit begrenztem Investitionsbedarf erschliessen, so der zuständige Analyst. Er erhöht seine Umsatz- und Gewinnprognosen deutlich und erwartet für die Jahre 2026 bis 2028 ein durchschnittliches Umsatzwachstum von über 36 Prozent.