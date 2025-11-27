Das Unternehmen schrieb zuletzt rote Zahlen. Für das Geschäftsjahr 2024 wies Cremo einen Verlust von 16,9 Millionen Franken auf. Einschneidend für das Unternehmen waren auch die Produktionsbeschränkungen für den Käse Greyerzer AOP im Zusammenhang mit den US-Zöllen. Der Freiburger Konzern hatte im März zudem mit einem Brand zu kämpfen.