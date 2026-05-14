Mit Blick auf die IPO-Tätigkeit könnte in diesem Jahr SpaceX Cerebras Systems deutlich in den Schatten stellen. Elon Musks KI- und Weltraumfirma soll bei dem geplanten Börsengang Kreisen zufolge mit mehr als zwei Billionen Dollar bewertet werden. Der angepeilte Emissionserlös aus der Aktienplatzierung belaufe sich weiter auf rund 75 Milliarden Dollar.