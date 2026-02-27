Im Dezember und Januar hatten mehrere Nahrungsmittelhersteller in insgesamt gegen 60 Ländern begonnen, vorsorglich Chargen von Säuglingsmilch zurückzurufen, nachdem der Schweizer Konzern Nestlé Spuren des Bakteriengifts Cereulid in gewissen seiner Produkte entdeckt hatte. Das Gift stammte aus einer Zutat eines chinesischen Zulieferers, der neben Nestlé auch Danone oder Hochdorf belieferte.