Der Technologiekonzern und Autozulieferer Bosch will in Zukunft einen höheren Teil seiner Umsätze mit Software und Anwendungen Künstlicher Intelligenz erwirtschaften. «Software und digitale Lösungen sind zu einem integralen Bestandteil unseres Geschäfts geworden», sagte Tanja Rückert, Geschäftsführerin der Robert Bosch GmbH auf der Technikmesse CES in Las Vegas. Bis zum Beginn des nächsten Jahrzehnts wolle Bosch mit Software und Dienstleistungen einen Jahresumsatz von 6 Milliarden Euro erzielen. 2023 machte die Bosch-Gruppe insgesamt einen Umsatz von 91,6 Milliarden Euro.