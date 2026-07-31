Andrang von zahlreichen Migranten binnen weniger Tage

In den vergangenen Tagen waren laut Medien fast 50.000 Migranten von Marokko aus irregulär in die spanische Nordafrika-Exklave gelangt. Der ungewöhnliche Andrang löste am Donnerstag eine schwere Krise aus. Die spanische Regierung setzt dort erstmals seit dem Massenzustrom von Mai 2021 wieder Militär zur Unterstützung der Grenzsicherung ein. Mindestens 19 Menschen kamen nach Behördenangaben bei dem Versuch ums Leben, schwimmend von Marokko aus nach Ceuta zu gelangen./rme/DP/mis