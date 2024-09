Laut Unia zieht Ceva Logistics nach der nicht erfolgten Verlängerung des Vertrags mit Zalando nun in Betracht, den Standort in Neuendorf per Ende des Jahres zu schliessen. Zwar habe Ceva eine Konsultationsfrist angekündigt, für die betroffenen Mitarbeitenden sei indes unklar, wie es weitergehe, heisst es in der Mitteilung der Unia.