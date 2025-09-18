Die «FT» weist darauf hin, dass UBS-Konzernchef Sergio Ermotti vergangene Woche erklärt habe, die Bank wolle «weiterhin als erfolgreiche globale Bank mit Sitz in der Schweiz tätig sein». Er habe jedoch hinzugefügt, dass es sei «zu früh» sei, um über die Antwort auf die Kapitalreformen zu spekulieren.