Der Foto-Dienstleister Cewe will bis Frühling 2024 eigene Aktien zurückkaufen. Von diesem Mittwoch an sollen bis Ende Mai 2024 bis zu 250 000 eigene Anteile erworben werden, teilte das SDax -Unternehmen am Montag in Oldenburg mit. Dafür plant der Vorstand mit einem Budget von maximal 20 Millionen Euro. Auf Basis der aktuellen Börsenkurse entspräche dies einem Anteil von rund 3,3 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft. Nach Angaben eines Konzernsprechers hat Cewe bereits durch vorangegangene Aktienrückkäufe 3,1 Prozent des Grundkapitals zurückerworben. An der Börse legte die Cewe-Aktie leicht zu.

26.06.2023 11:51