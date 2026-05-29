Die Westschweizer Brokergruppe Compagnie Financière Tradition (CFT) hat ihr im August 2023 gestartetes Aktienrückkaufprogramm beendet. Insgesamt wurden 251'149 Aktien zurückgekauft, was 3,28 Prozent des ursprünglichen Kapitals entspricht, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.