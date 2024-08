Auf bereinigter Basis (einschliesslich des proportionalen Einbezugs von Joint Ventures) waren es plus 4,4 Prozent auf 577,0 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen betrugen die Wachstumsraten in beiden Fällen 9,2 Prozent. Der IDB-Bereich (Interdealer Broking Business), der 97 Prozent des Umsatzes ausmacht, legte zu konstanten Wechselkursen 9,4 Prozent zu.