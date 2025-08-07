Die Entwicklung sei durch starke Marktvolatilität unterstützt worden, die durch anhaltende Unsicherheiten hinsichtlich der Geldpolitik, die Einführung neuer Handelsbarrieren und verschärfte geopolitische Spannungen verursacht worden sei, heisst es weiter. In diesem Umfeld habe die Gruppe ein Umsatzwachstum in allen Anlageklassen und Regionen verzeichnet.