Mit «Schweiz heute» schaffe CH Media ein neues digitales Nachrichtenangebot für die Deutschschweiz, hiess es. Mit der Lancierung setzt CH Media auf ihre nationale Redaktion und auf die Zusammenarbeit zwischen Mantel- und Regionalredaktionen. «Schweiz heute» ist ab sofort unter schweizheute.ch und als App verfügbar.
Das Portal bündle die publizistische Kraft des gesamten Redaktionsnetzwerks der Tageszeitungstitel, dem rund 350 Journalistinnen und Journalisten angehören. Zudem führe CH Media ein neues digitales Abo-Modell ein. Wer heute ein Abonnement einer CH Media Tageszeitung besitze, «erhält künftig Zugang zu den digitalen Inhalten aller Tageszeitungen von CH Media - zum gleichen Preis».
Zudem investierte CH Media gezielt in die Redaktion, wie es weiter hiess. In den vergangenen Monaten sei die Inlandredaktion neu aufgestellt worden: Lea Hartmann und Michael Graber übernehmen gemeinsam die Leitung. Anna Wanner und Doris Kleck fokussieren sich auf neue publizistische Aufgaben.
(AWP)