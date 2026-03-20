Der Betriebsertrag der in diesem Jahr aus der Zusammenlegung der Cham Group mit der Ina Invest entstandenen Firma lag bei 140,6 Millionen Franken, wie die Gesellschaft am Freitag mitteilte. Da aber die Zahlen von Ina Invest bis zum Fusionszeitpunkt im Frühjahr 2025 nicht enthalten sind, sind Vergleiche mit Vorjahreswerten nicht richtig aussagekräftig. Zum Betriebsertrag wird in der Erfolgsrechnung ein Vorjahreswert von 10,1 Millionen angegeben. Der Zusammenschluss der beiden Firmen wurde Ende 2025 abgeschlossen.