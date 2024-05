Charrasi hatte erst am Donnerstag noch sowohl den USA als auch Israel mit einer Revision der iranischen Nuklear-Doktrin gedroht. Dies rechtfertigte er zwar erneut, fügte jedoch hinzu, dass der Iran weiterhin keine Atombomben bauen oder verwenden wolle. «Das habe ich in einem Interview des arabischen Nachrichtensenders Al-Dschasira so gesagt, aber nur, falls wir von unseren Feinden bedroht werden sollten», sagte der Berater. Er betonte, dass Führer Chamenei diesbezüglich in einer Fatwa - ein religiöses Rechtsgutachten - sowohl den Bau als auch die Verwendung von Massenvernichtungswaffen strikt verboten habe. «Aber, wenn es um die Gefährdung unserer Existenz geht, dann wären wir auch in diesem Fall gezwungen, Änderungen vorzunehmen», sagte Charrasi.