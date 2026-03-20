In der Neujahrsansprache bedankte er sich beim Präsidenten, der Regierung, den Streitkräften und dem iranischen Volk für ihren Widerstand gegen die gemeinsamen Angriffe der USA und Israels. Die Gegner hätten es nicht nur mit militärischen Mitteln wie Raketen, Drohnen und Torpedos zu tun, sagte er. Die «Frontlinie» des Irans sei grösser, als es die Feinde wahrnehmen wollten. Chamenei erklärte das neue persische Jahr zum «Jahr der Widerstandsökonomie im Zeichen nationaler Einheit und Sicherheit».