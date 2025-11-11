DAZN: Champions League ist Herzstück

In Deutschland steht vor allem der kostenpflichtige Sport-Sender DAZN als Bieter im Blickpunkt, der hierzulande noch bis 2027 den Grossteil der Partien überträgt. «Die Champions League ist das Herzstück des europäischen Fussballs und ein wichtiger Bestandteil unseres Angebots für Fussballfans in Deutschland», sagte Deutschland-Chefin Alice Mascia der dpa. Sie betonte: «Gleichzeitig ist sie Teil eines breiten Fussballportfolios auf DAZN, darunter die Bundesliga und die europäischen Top-Ligen La Liga, Serie A und Ligue 1, mit dem wir den Fans das ganze Jahr über nationalen und internationalen Spitzenfussball in all seinen Facetten bieten.»