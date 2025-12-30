Betrieb soll schrittweise wieder aufgenommen werden

Später hiess, es der Betrieb werde nach einer teilweisen Öffnung des Tunnels wieder aufgenommen. Das Problem mit der Oberleitung bestehe aber weiterhin. «Da aktuell nur eine Strecke im Tunnelbetrieb zur Verfügung steht, ist auch nach Wiederaufnahme des Verkehrs weiterhin mit Verspätungen und verlängerten Fahrzeiten zu rechnen», hiess es in der Eurostar-Mitteilung. Daher empfahl das Unternehmen, die Reisepläne zu ändern. Wer auf bereits gestrichene Verbindungen gebucht war, solle nicht anreisen. «Auch wenn die Ursache der Störung ausserhalb unseres Einflussbereichs liegt, bedauern wir die heutigen Beeinträchtigungen sehr.»