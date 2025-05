König Charles III. sieht in seiner mit Spannung erwarteten Thronrede in Kanada das Land inmitten der geopolitischen Umbrüche an einem Scheideweg. «Wir müssen uns der Realität stellen: Seit dem Zweiten Weltkrieg war unsere Welt noch nie so gefährlich und instabil. Kanada steht vor Herausforderungen, die in unserem Leben beispiellos sind», sagte das formelle Oberhaupt Kanadas bei der Eröffnung des neuen Parlaments des nordamerikanischen Landes in Ottawa. Er nahm damit, ohne diesen zu nennen, Bezug auf die Handlungen von US-Präsident Donald Trump seit dessen Amtsantritt.