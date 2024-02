«ChatGPT für Ingenieure» von Siemens und Microsoft

So zeigen Siemens und Microsoft ihren im Oktober vorgestellten «Siemens Industrial Copilot», einen KI-Assistenten, mit dem sich Industrieroboter per Sprache steuern lassen. «ChatGPT für Ingenieure», wie Köckler in Anspielung an den erfolgreichen Chatbot sagte. Zu sehen seien auch Maschinen, die Fehler automatisch erkennen, und Systeme, die selbstständig den besten Termin für die eigene Wartung festlegen. Und anders als noch vor wenigen Jahren geglaubt, seien solche Lösungen inzwischen einsatzfähig. «Die Geschwindigkeit, mit der KI-Lösungen ihren Weg in die Industrie finden, ist atemberaubend», sagte Köckler. «Das Tempo ist enorm, die Auswirkungen werden gewaltig sein.» Das biete der Industrie auch die Chance, trotz Arbeitskräftemangels weiterzuwachsen.