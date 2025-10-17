«Geldpolitisch sehe ich gegenwärtig keinen Handlungsbedarf», sagte Nagel am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds in Washington. Die Inflationsraten im Euroraum hätten sich zuletzt bei etwa zwei Prozent eingependelt - auch wenn der Septemberwert für Deutschland etwas höher gewesen sei. «Aber das ändert insgesamt nichts am recht günstigen Inflationsbild», sagte Nagel.