Für die Schweiz sei nun entscheidend, was die Europäische Union mache. «Viele Firmen beliefern EU-Unternehmen, die wiederum in die USA exportieren. Je nachdem, was die EU entscheidet, könnte es für Schweizer Firmen Kollateralschäden geben», erklärte der Nachfolger von Martin Naville an der Spitze der Schweizerisch-US-amerikanischen Handelskammer.