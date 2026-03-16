Nach dem angekündigten Abschied der Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci schaut Biontech bei der Suche nach einer neuen Unternehmensführung schwerpunktmässig über den Atlantik. Die Suche laufe international, fokussiere sich jedoch auf die Vereinigten Staaten, teilte das Biotechnologie-Unternehmen in Mainz mit. Die Stellen werden Biontech zufolge auch künftig am Firmensitz in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt sein. Zuvor hatte die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» darüber berichtet.