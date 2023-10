Der Chef der Fernsehsender Sat.1 und ProSieben, Daniel Rosemann, tritt ab. «ProSieben und Sat.1 nach 15 sehr intensiven Jahren zu verlassen, ist definitiv die grösste und schwerste Entscheidung, die ich in meinem Leben bislang getroffen habe», wird der 43-jährige Rosemann in einer Mitteilung von ProSiebenSat.1 Media vom Donnerstag zitiert. «Aber für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ich gehe mit grosser Dankbarkeit für alles, was ich mit meinen Teams in den vergangenen Jahren gestalten konnte.»

19.10.2023 12:41