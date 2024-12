Die Aktie geriet am Montagmorgen kräftig unter Druck und verlor an der Euronext im frühen Handel mehr als acht Prozent. Die Bilanz für den Aktienkurs in diesem Jahr ist tiefrot: Das Papier hat rund 45 Prozent eingebüsst. Der Abschied des Konzernchefs und des Finanzvorstands in so kurzer Zeit sei ein beispielloses Hemmnis für Anleger, die in den Autobauer investieren wollten, bemerkte Analyst Jose Asumendi von JPMorgan. Den Interimschef bezeichnete der Experte aber als «eine solide Lösung» für die Zeit der Suche nach einem Nachfolger.