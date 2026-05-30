Bis zur definitiven Nachfolgeregelung stelle eine Interimslösung aus Mitgliedern der Geschäftsleitung die Kontinuität der Führung sicher. Der stellvertretende CEO, John Lee, übernehme ad interim das CEO-Amt. Dabei werde er von Finanzchef Roland Hunn unterstützt. Über die definitive Nachfolgeregelung werde zu gegebener Zeit informiert, schrieb der Marketing- und Plattformanbieter.