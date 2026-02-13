Aus der jüngsten Veröffentlichung grosser Mengen an Epstein-Unterlagen war klar geworden, dass Ruemmlers Verbindungen zu ihm deutlich enger waren als zuvor bekannt. So ging aus E-Mails unter anderem hervor, dass sie teure Geschenke wie Luxus-Handtaschen von ihm erhielt und ihn in Medienfragen beriet. In mehreren Nachrichten von ihrem E-Mail-Account wurde Epstein als «Onkel Jeffrey» bezeichnet. Zu dieser Zeit war Ruemmler als Anwältin tätig. Die 54-Jährige war seit 2021 Chefjustiziarin bei Goldman Sachs.