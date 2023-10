Auch die bisherige republikanische Nummer zwei in der Kammer, Steve Scalise, kündigte an, er wolle ins Rennen einsteigen. Der 57-Jährige schrieb einen Brief an seine Parteikolleginnen und -kollegen, in dem er seine Ambitionen verkündete. «Jetzt müssen wir mehr denn je die tiefen Wunden heilen, die in unserer Fraktion bestehen, und uns auf unsere Ziele konzentrieren, damit wir uns wieder für die Millionen von Menschen einsetzen können, die auf uns zählen», schrieb er darin. Es war zuletzt unklar gewesen, ob Scalise diesen Schritt wirklich gehen würde - bei ihm wurde Blutkrebs diagnostiziert und er ist aktuell in Behandlung.