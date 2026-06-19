Ducrot und der Viertplatzierte dieses Jahrs, Post-Chef Pascal Grieder (668'000 Franken), kommen aber auf über eine Million Franken Jahresgehalt, wenn man die Beiträge des Arbeitgebers für die Vorsorge mitrechnet. Für die Stelle des Post-CEO waren im Jahr 2024 rund 825'000 Franken ausgezahlt worden. Die tiefere Entlöhnung des Post-Vorsitzes beruht auf der Ad-Interim-Lösung nach dem Austritt von Roberto Cirillo im März 2025.