Gopalan ist seit März Vorstand bei T-Mobile, zuvor führte er das Deutschlandgeschäft der Telekom. Sievert ist seit April 2020 Chef des US-Konzerns. Seit Juni hatte es Spekulationen gegeben, dass Sievert sein Amt aufgeben wolle. Sievert war bereits unter seinem Vorgänger John Legere ein wichtiger Manager bei der US-Tochter. Er gilt als einer der Architekten des aggressiven Wachstumskurses von T-Mobile US in den vergangenen Jahren./nas/men/stw