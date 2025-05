Für das laufende Jahr zeigte sich Buch weiterhin zuversichtlich und bestätigte die Jahresziele. «Mitten in einem weltweit wirtschaftlich volatilen Umfeld verzeichnet Vonovia einen erfreulichen Jahresauftakt», sagte er. Die Initiativen für mehr Wachstum bei Dienstleistungen rund um die Immobilie und beim Verkauf von Immobilien seien sehr gut gestartet, ergänzte er in einer Telefonkonferenz am Mittwoch. Diese Segmente trügen schon heute einen höheren Anteil am gesamten operativen Gewinn als im Vorjahr.