Wie schon in den Vormonaten waren es vor allem Amerikaner, die mehr Schweizer Uhren nachfragten. In den USA wurden im Januar Zeitmesser im Gesamtwert von knapp 380 Millionen Franken verkauft, was einem Anstieg im Vergleich zum Vormonat von 16 Prozent entspricht. Mittlerweile machen die Exporte in die USA knapp einen Fünftel der Gesamtexporte aus.