«2023 haben wir mehr Geld an die Aktionäre ausgeschüttet und mehr Öl sowie Gas produziert als jemals zuvor in der Unternehmensgeschichte», sagte Chevron-Chef Mike Wirth laut Mitteilung. Im vergangenen Jahr seien insgesamt 26,3 Milliarden Dollar an die Aktionäre geflossen, 18 Prozent mehr als 2022. Wirth hatte im Oktober die 53 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme des Rivalen Hess angekündigt. Mit dem Zukauf will Chevron die Kapazitäten speziell im südamerikanischen Staat Guyana ausbauen und setzt damit weiter stark auf fossile Brennstoffe.