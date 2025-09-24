Der regionale Fed-Notenbankchef von Chicago hat vor einer Vorfestlegung auf eine Reihe von Zinssenkungen in den USA gewarnt. Ein scharfer Abschwung auf dem Arbeitsmarkt der weltweit grössten Volkswirtschaft sei noch kein Zeichen, dass eine Rezession bevorstehe, sagte Austan Goolsbee im Interview der «Financial Times» («FT»). Der Top-Geldpolitiker hatte den jüngsten Zinsschritt der US-Notenbank Federal Reserve in der vergangenen Woche um 0,25 Prozentpunkte nach unten mitgetragen. Bei weiteren Zinssitzungen könnte er jedoch weniger willens sein, weitere Zinssenkungen zu unterstützen, sagte er der Zeitung.