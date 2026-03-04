Wenige Wochen vor einem möglichen China-Besuch von US-Präsident Donald Trump hat Peking an stabile Beziehungen zu Washington appelliert. «China ist bereit, mit den Vereinigten Staaten zusammenzuarbeiten, um die Kommunikation auf allen Ebenen und über alle Kanäle zu stärken und einen grösseren Raum für Zusammenarbeit beider Seiten zu schaffen», sagte der Sprecher des Nationalen Volkskongresses, Lou Qinjian, in Peking einen Tag vor Eröffnung der jährlichen Tagung des nicht frei gewählten Parlaments.