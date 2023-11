Die Lage in der angeschlagenen Industrie in China scheint sich deutlich eingetrübt zu haben. Nachdem am Vortag ein von der Regierung veröffentlichter Stimmungsindikator unter eine kritische Marke gefallen war, sorgte nun am Mittwoch ein ähnlicher Indikator des Wirtschaftsmagazins Caixin ebenfalls für eine herbe Enttäuschung. Die Kennzahl fiel im Oktober um 1,1 Punkte auf 49,5 Zähler, wie Caixin mitteilte. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einem leichten Anstieg auf 50,8 Punkte gerechnet.

01.11.2023 08:46