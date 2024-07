Zölle treten zunächst vorläufig in Kraft

Wie aus dem EU-Amtsblatt hervorgeht, sollen die vorläufigen Strafzölle auf den Import von Elektroautos aus China an diesem Freitag in Kraft treten. Die vorläufigen Zölle sind das Ergebnis einer Untersuchung der EU-Kommission. Diese ergab, dass die gesamte Wertschöpfungskette für Elektroautos in China stark subventioniert wird und durch die Einfuhren chinesischer E-Autos eine klar voraussehbare und unmittelbar bevorstehende Schädigung der Industrie in der EU droht. Kommissionsangaben zufolge sind chinesische Elektroautos normalerweise rund 20 Prozent günstiger als in der EU hergestellte Modelle.