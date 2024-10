Drogenkonsum wird in China hart bestraft

In China wurde er den Berichten zufolge positiv auf Cannabis und Kokain getestet - Drogen, die in China illegal sind. In Thailand wie auch in Deutschland darf man Cannabis mittlerweile konsumieren. Für die chinesischen Behörden spielt das jedoch keine Rolle, da das von der kommunistischen Partei regierte Land Drogenkonsum bestraft, auch wenn dieser nicht in China passierte. Warum der Manager getestet wurde, blieb jedoch offen.